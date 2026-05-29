RTBF : Thomas Gadisseux nommé directeur de l’Information et des Sports

Le conseil d’administration de la RTBF a nommé vendredi Thomas Gadisseux au poste de directeur de l’Information et des Sports, annonce le média de service public par communiqué et sur son site internet. Ce Mouscronnois de 43 ans était le dernier candidat en lice. Il entrera en fonction lundi en lieu et place de Jean-Pierre Jacqmin, pour un mandat de six ans.

“Son projet, ambitieux et ancré dans la réalité, a convaincu à la fois le jury, la société des journalistes de la RTBF et les membres du conseil d’administration“, explique le média, citant ses trois valeurs fortes que sont la rigueur, la visibilité et l’ouverture.

“C’est une immense responsabilité, et je la mesure pleinement. Ma nomination intervient alors que nous entrons dans Média Square, et ce n’est pas anodin. C’est un nouveau bâtiment, un nouveau souffle, et c’est aussi le bon moment pour écrire un nouveau chapitre éditorial“, commente le principal intéressé.

Il se réjouit de pouvoir s’appuyer sur les “bases solides” de la rédaction Info & Sports, “fruit du travail de Jean-Pierre Jacqmin“, et sur “des équipes réactives et talentueuses, une crédibilité robuste, un virage digital bien amorcé“.

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“À mes yeux, notre potentiel collectif est immense. Mon rôle sera de créer les conditions pour qu’il rayonne davantage : une RTBF rigoureuse, courageuse, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui s’efforce de parler à tout le monde“, développe encore Thomas Gadisseux. “Dans un espace médiatique secoué par la défiance et l’IA, la RTBF doit plus que jamais incarner un journalisme fiable et impartial. Nous ne devons pas forcément être les premiers à sortir l’info, nous devons être les plus solides“, souligne-t-il.

Pour le journaliste, “informer ne suffit plus, nous devons assumer un journalisme d’impact. Il faut rejoindre les citoyens là où ils se trouvent, dans les usages qu’ils adoptent, avec des formats qui leur parlent.”

À la suite de cette désignation, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a annoncé dans un message sur X la démission des cinq administrateurs MR du conseil d’administration de la RTBF en raison du “fonctionnement erratique” de ce CA.

“Compte tenu du fonctionnement erratique du CA de la RTBF et de l’absence de volonté de consensus et de transparence, les cinq administrateurs MR ont démissionné et ne seront pas remplacés à ce stade”, a écrit le président des libéraux.

“Sous sa présidence actuelle (exercée par Joëlle Milquet, NDLR), le CA n’est devenu qu’une chambre d’entérinement où il n’est pas possible d’exercer une réelle bonne gouvernance. Dans ces conditions, nous ne souhaitons pas cautionner un tel comportement. Avec 400 millions d’euros de dotation, la RTBF mérite une gestion plus rigoureuse de l’argent public.”

C’est une accumulation et une persistance des différends avec l’ex-présidente du cdH qui a poussé le MR à claquer la porte, selon M. Bouchez. Le libéral digère mal certaines décisions prises par le biais d’une majorité alternative, c’est-à-dire en contournant le MR. “Il est devenu impossible de trouver le moindre consensus avec elle. Nous n’allons pas continuer cette façon de fonctionner”, a-t-il expliqué à l’Agence Belga.

La procédure de désignation du directeur de l’information de la chaîne publique semble avoir fait déborder le vase. L’éviction de Laurent Haulotte, notamment: ce n’est qu’au bout de la procédure que la candidature du journaliste, ex-directeur de l’information de RTL, a été écarté pour une condition de diplôme qui aurait pu être soulevée dès le début de la procédure, reproche le président du MR.

“Je demande que nos administrateurs puissent faire leur boulot sereinement. Sinon, on laissera les autres entre eux”, a-t-il ajouté.

Dans l’opposition, le PS a dénoncé l’attitude du MR. Paul Magnette, président des socialistes, évoque une “procédure impartiale” de désignation du directeur de l’information de la RTBF. “Le MR n’a pas pu politiser et du coup il bloque la RTBF. Une nouvelle attaque contre le service public autonome. Déplorable”, a-t-il affirmé sur X.

Belga – Photo : Belga Image