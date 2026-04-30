RTBF : encore quatre candidats pour la direction de l’info, Galant déplore les fuites

Quatre candidatures ont été retenues pour le poste de directeur de l’information et des sports de la RTBF, révèle La Libre, jeudi.

Trois des candidats sont issus de l’entreprise publique. Il s’agit d’Aurélie Didier (directrice adjointe de l’information), de Vinciane Votron (responsable éditoriale de la rédaction du Hainaut), de Thomas Gadisseux (responsable éditorial politique). Le quatrième candidat est Laurent Haulotte (ancien directeur de l’information et des sports de RTL Belgium). Ces candidatures ont été retenues après des auditions et une évaluation (“assessment“) réalisé par une société spécialisées en ressources humaines.

Le comité permanent de la RTBF doit maintenant réduire ce groupe pour établir une “short list” de maximum trois candidatures. Le conseil d’administration devra rendre sa décision le 29 mai prochain. Le mandat de l’actuel directeur Jean-Pierre Jacqmin prendra fin le 31 mai.

La ministre francophone des Médias, Jacqueline Galant, a condamné ces fuites dans une réaction envoyée à Belga, et appelé “au respect strict de la confidentialité de la procédure et des candidats“. À ses yeux, “ces fuites ne sont pas acceptables. Elles fragilisent non seulement un processus strictement interne qui doit être exemplaire, transparent et irréprochable mais aussi l’image du média public. La transparence ne peut en aucun cas se faire au détriment de la confidentialité nécessaire à cette procédure“, souligne-t-elle.

La ministre pointe les instances dirigeantes de la RTBF auxquelles elle demande d'”assumer pleinement leurs responsabilités en assurant le strict respect des règles de confidentialité et le bon déroulement de la procédure”.

Belga