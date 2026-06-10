Marcela Gori sur le Foyer anderlechtois : “Nous avons le quorum et nous prendrons une décision”

Marcela Gori, vice-présidente du CA du Foyer anderlechtois (MR), était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle revenait sur la réunion extraordinaire du conseil d’administration de l’institution, reportée faute de quorum.

Cette réunion devait notamment aborder la situation du président du CA, Lotfi Mostefa, dans un contexte de tensions internes et de soupçons de dysfonctionnements dans la gestion du logement social.

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Selon Marcela Gori, une nouvelle réunion pourra bien se tenir avec les conditions nécessaires pour statuer. “J’ai appris dans la presse que l’administrateur qui était envoyé par la SLRB avait présenté sa démission. Dès lors, le nombre d’administrateurs retombe à dix. À cinq, nous avons le quorum. Donc, que les cinq administrateurs socialistes viennent ou pas lundi prochain, on aura le quorum et on prendra une décision, en leur présence ou en leur absence.“

Elle précise que les règles de décision ne nécessitent pas d’unanimité. “C’est une majorité classique des administrateurs.“

Sur la question de la présidence de la réunion et du vote concernant la situation du président actuel, elle insiste sur les règles de bonne gouvernance. “Monsieur Mostefa ne peut ni présider cette séance, ni participer aux débats, ni voter, puisque personne ne peut être juge de sa propre cause.“

La prochaine réunion extraordinaire du conseil d’administration est donc attendue lundi prochain, dans un climat toujours tendu autour de la gouvernance du Foyer anderlechtois et de la commission d’enquête en cours.

■ Interview de Marcela Gori au micro de Vanessa Lhuillier dans Bonjour Bruxelles