Collège Saint-Michel : une sortie laser game “obligatoire” fait débat

Au Collège Saint-Michel à Etterbeek , une sortie de fin d’année mêlant laser game et glace fait débat. Présentée comme obligatoire dans le cadre scolaire, l’activité suscite des réactions de parents, dans un contexte de grève des enseignants.

L’organisation de fin d’année au Collège Saint-Michel interroge plusieurs parents d’élèves de première secondaire. Selon les informations communiquées par l’école, les examens ne sont pas organisés pour tous les élèves : seuls ceux n’ayant pas la moyenne doivent présenter des évaluations de fin d’année. Pour les autres, une activité de fin d’année a été programmée.

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Le jeudi 25 juin, les élèves concernés sont invités à participer à une “mission spéciale” comprenant une activité de laser game et une glace. L’activité est présentée comme obligatoire et considérée comme une journée scolaire.

Cette mention a suscité des réactions de certains parents, qui dénoncent un manque d’explications et une organisation jugée confuse dans un contexte où l’encadrement scolaire est déjà réduit en raison de la grève.

Une mère d’élève affirme notamment avoir découvert l’information par voie numérique et évoque une incompréhension au sein de plusieurs groupes de parents. Elle questionne également le caractère obligatoire de la sortie et ses modalités pratiques, notamment l’absence de transport organisé par l’école.

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Du côté de la direction, il est précisé que seules trois classes sur douze sont concernées et que l’activité se déroule durant la période des délibérations, un moment durant lequel les élèves ne sont pas en cours. L’encadrement est assuré bénévolement par des enseignants.

La direction explique également que le caractère obligatoire vise à assurer l’organisation et la responsabilité de l’école, tout en précisant que les élèves qui ne souhaitent pas participer peuvent en informer l’établissement.