Colère dans l’enseignement : les syndicats appellent à l’annulation des épreuves externes en cas de perturbation

Le front commun syndical des enseignants appelle mardi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à annuler l’organisation des épreuves certificatives externes dans les écoles affectées par le mouvement de contestation contre les mesures d’économies.

“Des questions se posent par rapport à la pertinence d’obliger des élèves à passer des examens dans ces conditions particulières“, estiment les syndicats. Ceux-ci demandent en conséquence à la ministre “d’envoyer au plus tôt des consignes claires afin que l’on n’impose pas aux enfants, petits ou grands, des épreuves externes dont les conditions de préparation ou de passage auraient été perturbées“. Pour le front commun, il convient d’annuler la tenue de ces épreuves “chaque fois que ces conditions élémentaires ne sont pas remplies”.

À l’inverse des examens internes dont l’organisation relève de l’autonomie des établissements, les épreuves certificatives externes sont, elles, prévues par un décret. Elles sont donc théoriquement obligatoires.

Celles-ci doivent normalement débuter le 18 juin prochain pour le CEB (destiné aux élèves en fin de 6e primaire), et le lendemain pour le CE1D (fin de 2e secondaire) et le CESS (fin de 6e secondaire). Au total, ce sont quelque 150.000 élèves qui sont concernés cette année par ces épreuves.

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Belga