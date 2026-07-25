Schaerbeek: le tunnel Vergote sera supprimé lors du réaménagement

Le tunnel Vergote, situé sous le boulevard Brand Whitlock à la limite entre Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert, est condamné.

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a annoncé sa suppression dans le cadre du réaménagement du boulevard Reyers, où les traversées piétonnes seront ramenées en surface.

Une décision saluée par le bourgmestre de Schaerbeek, qui réclamait depuis plusieurs mois une solution pour ce passage dégradé : tags, déchets, odeurs et personnes sans abri qui s’y installent la nuit ont fini par décourager les habitants du quartier.

Le chantier ne démarrera toutefois pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années. D’ici là, Bruxelles Mobilité s’engage à poursuivre les opérations de nettoyage, à raison de 600 euros tous les deux mois. Les dégâts causés aux éclairages ont déjà été estimés à 85.000 euros.

■ Reportage de Sarah Uenten