Aurélie Czekalski (MR) après les violences lors des manifestations : “Je n’ai pas beaucoup d’empathie”

Aurélie Czekalski, députée MR au Parlement bruxellois, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles. Elle a notamment réagit aux incidents survenus lors des manifestations contre la réforme de l’enseignement organisées les 4, 5 et 6 juin dans le centre de Bruxelles.

Selon les autorités, 23 personnes ont été interpellées pour des faits allant de la rébellion à des jets d’objets, en passant par des dégradations de véhicules, de commerces, ainsi que des tentatives d’incendie de trottinettes électriques et de poubelles. Parmi elles, 6 majeurs âgés de 18 à 48 ans et 17 mineurs âgés de 14 à 17 ans.

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La députée MR se dit choquée par les violences et assume un ton très ferme face aux auteurs des dégradations. “Je n’ai pas beaucoup d’empathie. Moi, à leur âge, j’étais derrière mes cahiers à étudier, parce que ça a été le plus important pour moi de décrocher mon diplôme le plus rapidement possible et de pouvoir voler de mes propres ailes et d’être tout à fait indépendante.”

Elle insiste néanmoins sur la distinction entre droit de manifester et violences urbaines. “Je suis pour la liberté d’expression, le droit de manifester, mais de manière pacifique et respectueuse de chacun. Je suis absolument choquée par les dégradations des abribus, des poubelles, des violences qu’il y a eues.”

Aurélie Czekalski souligne également la forte proportion de mineurs parmi les personnes interpellées. “Sur les 23 personnes mises à disposition, il y en a 17 qui sont mineurs. Et ça, ça m’interpelle. Qu’est-ce qui s’est passé dans notre société pour en arriver là, à une telle violence ?”

La députée appelle à une réponse ferme face aux débordements. “Stop au laxisme et stop à la violence durant ces manifestations.”



■ Interview d’Aurélie Czekalski au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles