23 personnes, dont 17 mineurs, mises à disposition du parquet après les manifestations de la semaine dernière

Le parquet de Bruxelles a indiqué mardi que 23 personnes avaient été mises à sa disposition après les manifestations dans le centre de Bruxelles de la semaine dernière.

Parmi elles, figurent six personnes majeures, âgées de 18 à 48 ans et 17 mineures, âgées de 14 à 17 ans. Ces personnes ont été mises à disposition du parquet en raison notamment de rébellion, de jets d’objets en direction de la police et de commerces, de dégradations de véhicules ainsi que de tentatives d’incendie de trottinettes électriques et de poubelles.

Trois personnes majeures ont été citées à comparaître selon la procédure accélérée et devront prochainement répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Cinq personnes sans antécédent judiciaire ont fait l’objet d’une probation prétorienne. Quatorze mineurs ont été présentés devant un juge de la jeunesse.

Ces chiffres concernent principalement les journées de jeudi, vendredi et samedi derniers, précise le parquet. Le ministère public ajoute avoir reçu des plaintes pour des faits de violences policières. Une enquête pénale est ouverte pour chaque plainte.

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Environ 3.000 personnes, élèves comme enseignants, s’étaient rassemblées jeudi dernier à Bruxelles pour protester contre le décret-programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Certaines personnes avaient allumé un feu de barrières, de vélos et d’autres objets au milieu de la chaussée aux abords de la Gare centrale. Des heurts entre police et manifestants avaient éclaté, du gaz lacrymogène et des autopompes avaient été utilisés par les forces de l’ordre.

Plusieurs incidents s’étaient produits également vendredi à Bruxelles, notamment aux abords de la Gare centrale et du Mont des Arts

“Le parquet prend ces faits très au sérieux et s’efforce d’apporter à chaque individu une réponse pénale appropriée“, a déclaré le ministère public. “Le droit de manifester et la liberté d’expression sont des droits fondamentaux, mais la violence et les dégradations ne peuvent être tolérées.”

Belga – Photo : Belga Image