Huit arrestations judiciaires après des incidents lors de la manifestation de lundi

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a confirmé mardi avoir procédé à huit arrestations judiciaires après des incidents survenus lundi après-midi, et dans la soirée, lors d’une manifestation pour dénoncer les violences faites aux jeunes.

Des milliers de personnes, majoritairement des adolescents, des professeurs et d’autres organisations de la société civile, s’étaient réunies lundi à 16h00 place Poelaert à Bruxelles, en réaction aux nombreux témoignages faisant état de violences policières lors de manifestations contre les mesures d’économie touchant le secteur de l’enseignement la semaine dernière. “Nous avons entendu des policiers qualifier des jeunes de ‘sauvages’ de ‘petites putes’, de ‘gauchiasses’. Des propos racistes et sexistes qui ne sont pas sans rappeler les dérives de l’extrême droite“, avaient souligné les collectifs à l’origine du rassemblement de ce lundi.

Selon la police, la manifestation s’est déroulée lundi majoritairement dans le calme, mais plusieurs incidents se sont produits en marge de celle-ci. “Avant le début de la manifestation, plusieurs groupes ont été observés aux alentours de la Gare Centrale“, a précisé la porte-parole de la police, Linda Camarero-Verde. “Des incidents se sont produits à cet endroit. Des barricades ont notamment été érigées à l’aide de trottinettes et de vélos, qui ont ensuite été incendiés.”

La police indique avoir découvert, lors de contrôles, des bidons d’essence et des cocktails Molotov chez certaines personnes. “Ces objets ont été saisis. Huit personnes ont été arrêtées judiciairement.”

Chaine humaine

Les manifestants sont ensuite arrivés au Mont des Arts vers 17h30, et certains avaient alors commencé à jeter des projectiles en direction de la police avant que cette dernière ne fasse intervenir une autopompe pour disperser la foule. Une chaîne humaine s’était formée entre les manifestants et la police pour tenter de calmer les esprits.

“Malgré des interventions répétées et des tentatives de dialogue de la part des stewards, un groupe a tenté, à un moment donné, de dégrader des échafaudages installés le long d’un bâtiment dans une zone de chantier”, a indiqué la porte-parole. “Nos services ont dû intervenir et ont fait usage de gaz lacrymogène dans la rue Saint-Jean.”

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Un groupe d’environ 500 personnes s’est ensuite rendu au siège du MR à Saint-Gilles, où la police a de nouveau été prise pour cible, selon les forces de l’ordre. “Nos services sont alors intervenus et ont refoulé le groupe à l’aide de moyens spéciaux, notamment l’arroseuse“, a conclu la porte-parole.

Enseignants et élèves s’étaient réunis en masse jeudi dernier dans les rues de Bruxelles contre le vote du décret-programme au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos circulent depuis lors, dénonçant des violences policières et un usage disproportionné de la force pour disperser la foule, composée de nombreux adolescents. La police avait alors procédé à une quinzaine d’arrestations.

La ligue des droits humains (LDH) a évoqué une “réaction policière disproportionnée“, estimant que la présence de nombreux adolescents aurait dû inciter les forces de l’ordre à plus de retenue.

Face aux images qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux, la Ville de Bruxelles a annoncé ouvrir une enquête, notamment après la diffusion de séquences dans lesquelles on entend des policiers tenant des propos racistes et sexistes. Sur une vidéo, on peut notamment apercevoir le symbole Deus Vult (“Dieu le veut”, renvoyant aux Croisades et utilisé par des groupuscules d’extrême droite) sur l’équipement d’un policier.

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Belga/Photos : Belga