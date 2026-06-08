Contestation du monde de l’enseignement : des centaines de jeunes rassemblés près de la gare Centrale

Deux rassemblements liés à la contestation dans l’enseignement se tiennent ce lundi à Bruxelles, entre la gare Centrale et la place Poelaert.

Alors qu’une “large manifestation pacifiste” doit avoir lieu ce lundi dans la capitale en réaction aux nombreux témoignages de violences policières lors de manifestations des 4 et 5 juins, une autre manifestation est en cours depuis approximativement 13h30, devant la gare Centrale. Selon la RTBF, un millier de personnes sont rassemblées parmi lesquels des jeunes et quelques professeurs.

La manifestation, globalement pacifique, semble toutefois marquée par quelques tensions. Selon des images qui nous ont été parvenues, un projectile enflammé et des fumigènes ont été lancés. Selon Bruzz, des trottinettes et vélos électriques en libre service ont été à nouveau incendiés.

La porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles confirme à nos confrères de Bruzz que “des jeunes se rassemblent effectivement à la Gare Centrale. Nous ne pouvons pas encore faire de commentaires à ce sujet, mais la police est sur place pour surveiller la situation.” Quelques professeurs portant un gilet jaune sont également là pour encadrer la manifestation.

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Parallèlement, une autre manifestation doit débuter sur la place Poelaert : Les collectifs Mars Attacks, Parents Attacks, Students Attacks et Ecoles en lutte ont appelé la société civile à venir marcher pacifiquement dans les rues de Bruxelles lundi en réaction aux nombreux témoignages de violences policières lors de manifestations contre les mesures d’économie touchant le secteur de l’enseignement en fin de semaine. Rendez-vous est donné à 16h00 sur la place Poelaert.

La rédaction avec Belga – Photo/Vidéo : Caravaggio