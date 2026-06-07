Symbole interdit, insultes et cigare: la Ville de Bruxelles veut une enquête sur des images de policiers en ligne

“Une enquête va être ouverte”, a annoncé le porte-parole du bourgmestre de Bruxelles au journal Le Soir samedi après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de séquences montrant des policiers arborant un symbole interdit et tenant des propos déplacés lors des manifestations à Bruxelles.

Plusieurs photos et extraits vidéos ont circulé à la suite des manifestations des enseignants et étudiants qui ont eu lieu ces derniers jours dans la capitale.

L’une des compilations montre notamment un policier afficher le symbole Deus Vult (“Dieu le veut”, renvoyant aux Croisades) sur son équipement, un autre policier en train de fumer un cigare, et d’autres proférer des insultes, relate le quotidien.

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“C’est inacceptable, une enquête va être ouverte. Et pour ce qui est du symbole, il est interdit“, selon le porte-parole de Philippe Close (PS), qui indique également que le policier aperçu en train de fumer un cigare serait un policier fédéral.

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Belga – Photo : Belga Image