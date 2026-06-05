Manifestation contre la réforme de l’enseignement: la police répond aux accusations de violences

La mobilisation du monde de l’enseignement, ce jeudi 4 juin, a mené à l’arrestation judiciaire de 14 personnes et à l’arrestation administrative d’une personne, communique la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Lors de la manifestation, plusieurs jeunes ont bouté le feu à des vélos et des barrières à proximité de la gare de Bruxelles-Central. Les pompiers bruxellois ont expliqué avoir dû interrompre leur intervention, faute de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité suffisantes. La police confirme cette information : “Une intervention des services de police s’est avérée nécessaire pour éteindre le feu à l’aide d’une arroseuse. Les bâtiments environnants – ainsi que les personnes se trouvant à l’intérieur et aux abords – étaient clairement menacés, tout comme la santé publique en raison des fumées toxiques“, explique le communiqué.

La police réagit également aux accusations de violences sur des manifestants. La zone de police reconnaît avoir eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule, mais nuance l’usage d’une force disproportionnée de la part des forces de l’ordre : “Des images et des témoignages circulent, notamment sur les réseaux sociaux, selon lesquels la police aurait fait usage d’une force disproportionnée. Nous tenons à souligner que ces images ne représentent souvent qu’un instantané et qu’elles sont souvent décontextualisées. En tant que zone de police, nous cherchons à tout moment à garantir la sécurité de chacun.”

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Ensuite, la police dément l’appui des militaires lors de la manifestation. Ceux-ci sont stationnés pour assurer la sécurité des stations de métro et des gares ferroviaires et celle des institutions juives. “À un moment donné, nos services ont demandé à la Police des Chemins de Fer de fermer temporairement les entrées de la gare Centrale (les accès aux trains et au métro) afin d’empêcher les fauteurs de troubles de s’y rendre. C’est dans cette optique que les militaires étaient visibles, puisqu’ils patrouillent aux côtés de la Police des Chemins de Fer“.

Enfin, la zone de police “regrette qu’une partie de la manifestation ait dégénéré“. “En tant que zone de police, nous cherchons toujours à encadrer les manifestations de manière appropriée. Toutefois, nous avons constaté que plusieurs fauteurs de troubles s’étaient mêlés aux personnes présentes dans le seul but de commettre des actes de vandalisme. Le fait que les services d’urgence aient également été pris pour cible dépasse les limites à nos yeux“, déplore la police tout en reconnaissant que “chacun et chacune a le droit de s’exprimer et c’est ce qu’a fait la majorité des manifestants“.

BX1 – Photo : Belga Image