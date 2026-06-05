FWB : le plan d’économies dans l’enseignement définitivement validé par le parlement

Majorité contre opposition, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement validé, dans la nuit de vendredi et après un débat-marathon de 14 heures, les mesures d’économie prévues dans l’enseignement par le gouvernement MR-Engagés.

Au centre d’une vive contestation sociale depuis plusieurs mois, ce plan prévoit notamment une augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les professeurs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière des profs. Il ouvre aussi la voie au relèvement du minerval à 1.194 euros pour 58% des étudiants du supérieur dès la rentrée prochaine.

►Lire aussi | Colère des enseignants : le vote sur le décret-programme attendu dans la soirée après une importante journée de mobilisation

Le vote est intervenu à l’issue d’une séance plénière marquée par de vifs échanges entre majorité et opposition ainsi que plusieurs incidents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hémicycle.

Pour exprimer leur opposition aux restrictions, plusieurs milliers de personnes -dont de nombreux jeunes- s’étaient rassemblées une bonne partie de la journée de jeudi sous les fenêtres du parlement, défendu par un imposant dispositif policier. Plusieurs dégradations ont été constatées. La police a procédé à plusieurs interpellations souvent musclées.

Les mesures adoptées vendredi s’inscrivent dans le vaste plan d’économies structurelles annoncées à l’automne dernier par le gouvernement pour réduire le déficit chronique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il prévoit d’ici 2029 quelque 500 millions d’euros d’économies, sur un budget global de 15 milliards d’euros environ.

Le débat en plénière a longuement opposé les députés PS, PTB et Ecolo à ceux de la majorité MR-Engagés. Les premiers ont dénoncé des mesures qui, selon eux, vont nuire à l’accessibilité de l’enseignement et entraîner de nombreuses pertes d’emplois dans les écoles. Tout en disant comprendre l’impopularité du plan, les seconds ont néanmoins mis en avant l’urgence à redresser les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour en garantir la viabilité. Sans surprise, la majorité a rejeté l’ensemble des nombreux amendements déposés par l’opposition.

►Lire aussi | Colère des enseignants : “Une mobilisation historique”, estime le politologue Pascal Delwit

Députés MR et Engagés ont également décidé de ne pas attendre l’avis du Conseil d’État sur un amendement du PTB relatif aux nouveaux droits d’inscription dans l’enseignement supérieur.

Devant les députés, la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Les Engagés) a répété que son gouvernement n’entendait plus prendre de nouvelles mesures d’économie jusqu’à la fin de la législature. Elle a aussi affiché son souhait de profiter de cette seconde moitié de la législature qui s’ouvre pour rétablir le dialogue avec les acteurs.

A côté des mesures d’économie décriées, le décret-programme prévoit également une série de nouvelles dépenses. Elles visent notamment à relever de 5% le salaire des futurs enseignants désormais formés en quatre années, contre trois précédemment. Les directeurs d’écoles jouiront aussi d’une revalorisation barémique tandis que les enseignants en début et en fin de carrière bénéficieront d’une réduction de leur charge horaire de deux périodes.

►Lire aussi | “On va aller jusqu’au bout et durcir le ton” : le collectif “Mars Attacks” maintient la pression sur le gouvernement

Le décret-programme a été approuvé peu après 04H00 du matin par les députés de la majorité MR-Engagés. L’ensemble de l’opposition a voté contre. Fait notable: la députée Mathilde Vandorpe, jusqu’il y a peu encore cheffe de groupe des Engagés, s’est abstenue pour exprimer son opposition aux mesures décidées. “Il est de votre rôle de reprendre un vrai dialogue pour ne plus jamais revivre ce qui vient de se passer“, a-t-elle osé à l’adresse du gouvernement. “Rien ne justifie le manque de respect et le mépris“, a-t-elle conclu sous les applaudissements de l’opposition.

Belga