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“On va aller jusqu’au bout et durcir le ton” : le collectif “Mars Attacks” maintient la pression sur le gouvernement

Malgré la forte mobilisation de ce jeudi à Bruxelles, le collectif d’enseignants “Mars Attacks” estime que la bataille pour l’enseignement est loin d’être terminée.

Alors que plusieurs milliers d’enseignants, d’étudiants et d’élèves ont manifesté jeudi à Bruxelles contre les réformes de l’enseignement, le collectif  “Mars Attacks” entend poursuivre la mobilisation au-delà de cette journée d’action.

Une interview de Célia Ponce, enseignante et membre du mouvement “Mars Attacks” dans le journal de 18h

Créé au printemps par des enseignants issus d’une douzaine d’établissements scolaires, ce mouvement se présente comme une initiative de terrain, indépendante des organisations syndicales. Ses membres affirment vouloir maintenir la pression sur le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles malgré l’adoption annoncée du décret-programme.

“On est déterminés à ne pas laisser passer ces réformes, à défendre nos jeunes et nos conditions de travail. Donc, on va aller jusqu’au bout, on va durcir le ton”, défend le collectif.

► Reportage | Colère des enseignants : le vote sur le décret-programme attendu dans la soirée après une importante journée de mobilisation

La rédaction – Photo : Bx1

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