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Colère des enseignants et étudiants : échauffourées devant la Gare centrale, “des trains bondés partent de Liège, Namur et Charleroi” (DIRECT)
À l’origine du large mouvement de contestation des profs ces dernières semaines, le plan d’économies du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit entamer ce jeudi la dernière phase de sa validation, avec son examen en plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le début de la plénière est attendu à 14h, mais dès tôt ce matin, enseignants et étudiants ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Bruxelles. Des tensions ont aussi éclaté devant le Parlement de la FWB et devant la Gare centrale.
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