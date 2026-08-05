Le siège bruxellois d’AXA fermé plusieurs jours après une contamination de l’eau au propylène glycol

Le siège d’AXA Belgium, situé près de la porte de Namur est inaccessible depuis lundi et cela risque encore de durer. En cause : une contamination de l’eau dans le bâtiment.

C’est un problème technique hors du commun qui a forcé la fermeture du du siège d’AXA Belgium, près de la Porte de Namur. Suite à un incident technique affectant le système de refroidissement du bâtiment, du propylène glycol sous forme diluée s’est retrouvé dans le réseau d’alimentation en eau, nous explique le porte-parole, qui évoque “une erreur humaine“.

Cette substance chimique, qui sert de fluide de refroidissement, peut causer notamment des nausées, des vomissements et de la diarrhée en cas de trop forte dose.

AXA dit avoir réagi “dès que la situation a été détectée“, lundi, avec des mesures de précaution immédiates, notamment “la coupure de l’alimentation en eau, l’évacuation du bâtiment et le passage temporaire de tous les collaborateurs en télétravail“.

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L’entreprise assure qu’il n’y a aucun risque : “Les analyses réalisées et les avis des experts médicaux consultés indiquent qu’il n’existe aucun risque pour la santé des personnes ayant consommé de l’eau ou des boissons préparées sur le site. Les quantités concernées sont très inférieures aux niveaux susceptibles d’entraîner des effets indésirables.”

Malgré tout, le bâtiment restera fermé encore quelques jours. “Les équipes techniques et les experts compétents restent pleinement mobilisés afin de finaliser les opérations de nettoyage et de contrôle nécessaires et de garantir un retour à la normale dans les meilleures conditions de sécurité“, communique encore AXA. Des résultats d’analyse de Vivaqua sont également encore attendus avant la réouverture.

BX1 – Photo : Google Street View