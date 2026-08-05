Sécheresse : attention aux chutes de branches en forêt

Avec la sécheresse actuelle, Bruxelles Environnement appelle à faire attention aux chutes de branches.

Prudence en vous baladant en forêt ces jours-ci : des branches, fragilisées par la sécheresse, tombent de haut. Le phénomène d'”embolie gazeuse” est bien présent dans la forêt de Soignes. Les hêtres, qui représentent 70 % de cette forêt, sont particulièrement touchés. Les arbres sont surveillés, mais une branche peut céder à tout moment, il est donc recommandé de rester sur les chemins.

La Région bruxelloise maintient son code jaune de sécheresse, soit le niveau de vigilance. Face au manque de précipitations et aux fortes chaleurs, Bruxelles Environnement appelle notamment la population à limiter sa consommation d’eau non essentielle.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Marjorie Fellinger