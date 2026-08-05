Violente altercation à la station Bourse: les deux suspects impliqués restent en détention

La violente altercation aurait débuté lorsque l’homme au marteau a demandé une cigarette à la victime.

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé de prolonger d’un mois la détention préventive des deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans une violente altercation survenue jeudi dernier dans et aux abords de la station de prémétro Bourse. Une troisième personne avait été blessée lors des faits et avait été transportée à l’hôpital dans un état critique. Depuis, son pronostic vital n’est plus engagé.

Les services de secours étaient intervenus le 30 juillet vers 06h23 pour une bagarre impliquant trois personnes sur le boulevard Anspach. Des images filmées dans la station Bourse et relayées par plusieurs médias montraient un homme gisant au sol, la tête ensanglantée, apparemment inanimé, tandis qu’à ses côtés un autre homme brandissait un objet, possiblement un marteau. Deux autres personnes se trouvaient à proximité, dont l’une semblait appeler les secours.

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La police de Bruxelles est parvenue à interpeller deux suspects immédiatement après les faits. Tous deux ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Ils ont comparu mardi devant la chambre du conseil, qui a prolongé leur détention préventive d’un mois.

Les faits auraient débuté lorsque l’homme au marteau a demandé une cigarette à la victime. Celle-ci aurait refusé, ce qui aurait provoqué une altercation, laquelle aurait ensuite dégénéré en bagarre.

Belga – Photo : STIB