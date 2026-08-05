Les lignes de tram 8 et 25 interrompues après la chute d’un arbre sur un caténaire

Deux lignes de tram sont à nouveau perturbées à Bruxelles mercredi après la chute d’un arbre sur une caténaire, a indiqué la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (Stib).

Le trafic de la ligne 8 est interrompu entre les arrêts Buyl et Gare de Boondael, tandis que la ligne 25 ne circule plus entre Buyl et Hippodrome de Boitsfort. La Stib recommande aux voyageurs d’emprunter les T-bus de remplacement.

La veille, deux autres lignes de tram avaient déjà été perturbées à la suite de la chute d’un arbre. Les lignes 7 et 62 étaient restées interrompues entre 17h30 et 19h30 à hauteur de l’arrêt Saint-Lambert, le temps de permettre l’évacuation de l’arbre et la remise en état des installations.

Belga – Photo : BX1