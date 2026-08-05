Comment protéger son logement contre les cambrioleurs? Koekelberg mise sur un conseiller et une prime

En cette période estivale, Bruxelles tourne au ralenti et cela peut intéresser les cambrioleurs. Comment sécuriser son logement simplement et sans grand frais ? A Koekelberg, des primes existent pour les habitants et un conseiller est disponible pour partager ses trucs et astuces.

Sabine habite Koekelberg et reçoit une visite un peu spéciale : celle d’un conseiller en prévention contre les cambriolages. “Ici, on pourrait ajouter une poignée à clé“, suggère Pascal Bakajika en inspectant la fenêtre.

Sa visite préventive est gratuite et proposée par la commune. Sabine craint les personnes qui s’introduisent dans l’immeuble, ce qui arrive parfois. “Qu’est-ce qu’ils viennent faire ici ? Pourquoi quelqu’un qui n’est pas d’ici est dans l’immeuble?“, s’inquiète-t-elle.

Premier conseil : sécuriser la porte d’entrée en ajoutant, par exemple, des verrous. Mieux vaut éviter les vis sur l’extérieur de la serrure. “Quand les vis sont visibles à l’extérieur, il y a la possibilité de les dévisser et atteindre facilement le cylindre“, justifie Pascal Bakajika.

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En période de vacances, les cambriolages sont plus fréquents. La commune de Koekelberg rappelle qu’une prime existe pour sécuriser son logement. “Ça peut être, par exemple, la sécurisation d’une porte avec des crochets introduits dedans et ça peut aller jusqu’à 260 euros soit 25% de la facture qui nous est présentée“, détaille la bourgmestre Olivia P’tito.

La commune mise sur la prévention et sur la sensibilisation et cela semble fonctionner : “On était à 163 cambriolages en 2025 et aujourd’hui on est à 35 à la moitié de l’année. C’est quand même une réelle et substantielle diminution“, assure la bourgmestre.

Partout, les personnes âgées sont souvent visées par les cambrioleurs. Le conseil principal est de ne pas ouvrir à des inconnus.

Pour le moment, seuls 20 habitants de Koekelberg ont demandé cette prime pour sécuriser leur logement depuis le début de la législature.

■ Reportage d’Alice Dulczewksi et Frédéric De Henau