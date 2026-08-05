Des Bruxellois gravement blessés lors d’un accident de parachute ascensionnel près de Marseille

Deux Bruxellois, un père et sa fille, ont été grièvement blessés vendredi dernier lors d’un accident de parachute ascensionnel survenu à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud de la France. Le câble reliant leur parachute au bateau s’est rompu alors qu’ils étaient en l’air, a expliqué la compagne et mère des victimes sur les réseaux sociaux.

L’accident s’est produit le 31 juillet sur la plage de Saint-Cyr-sur-Mer, près de Marseille. Le père et sa fille ont été emportés par le vent avant de s’écraser violemment au sol. Selon des témoins cités par des médias locaux, ils auraient heurté plusieurs obstacles avant de s’arrêter sur une pelouse à proximité d’un parking.

Les pompiers et les secours sont rapidement intervenus pour leur prodiguer les premiers soins. Les victimes ont ensuite été transportées vers un hôpital de Marseille.

Sur Facebook, la mère a indiqué que sa fille avait notamment subi un tassement vertébral et qu’elle devrait porter un corset. “Elle se porte un peu mieux mais la douleur est là“, a écrit Jessica Hoffmann. Son mari a quant à lui subi une opération qui s’est bien déroulée. Il s’est entre autres fracturé les deux poignets, l’avant-bras, le fémur et la rotule. “Il a fait tout son possible pour protéger un maximum notre fille“, a ajouté Mme Hoffmann.

La famille appelle celles et ceux qui ont assisté à l’accident à partager leurs témoignages, photos ou vidéos afin de déterminer les circonstances de celui-ci.



Belga – Photo : Facebook – Elvira-Marie Montana