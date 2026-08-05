Le magasin de nuit de Jaswinder Singh, tué lors d’un braquage, orné de fleurs en sa mémoire

L’émotion est toujours vive dans la rue de la Paix, où Jaswinder Singh a perdu la vie lors d’un vol avec violence dans son night-shop.

Preuve de l’affection portée par les habitants du quartier pour cet homme que l’on surnommait “Papi” : plusieurs bouquets de fleurs colorés ornent le rideau baissé de son commerce, ce mercredi. Des bougies sont également posées sur le sol. Son portrait est aussi accroché au centre du rideau : “Ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs. Repose en paix“, peut-on lire.

Dans la nuit de lundi à mardi, Jaswinder Singh, gérant d’un magasin de nuit de la rue de la Paix, a perdu la vie lors d’un braquage. Selon le parquet de Bruxelles, le couple d’exploitants du magasin de nuit a été ciblé par plusieurs malfaiteurs durant la nuit du 3 au 4 août. “Le déroulement des faits n’est, à ce stade, pas établi, mais il apparaît que l’exploitant du commerce est décédé durant ceux-ci et que sa femme aurait été séquestrée”, indique le ministère public.

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BX1 – Photo et vidéo : Caravaggio