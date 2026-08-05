Nuit européenne des chauves-souris: des activités gratuites à Bruxelles en août

Les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) et leur Cercle Chauves-Souris organisent la Nuit européenne consacrée à ces chiroptères les week-ends des 22 et 29 août en Wallonie et à Bruxelles, ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué. Toutes les animations seront gratuites et accessibles à tous.

Les organisateurs entendent faire découvrir au grand public ces mammifères volants souvent mal-aimés, mais essentiels à la biodiversité. Menacées par la disparition de leurs habitats, les pesticides et les idées reçues, les chauves-souris jouent un rôle clé dans la régulation des insectes nocturnes. Leur image demeure pourtant négative ou mystérieuse, alors qu’elles sont inoffensives, soulignent les CNB.

Cette édition met à l’honneur le vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii), une espèce emblématique qui chasse au-dessus des plans d’eau. Contrairement à de nombreuses autres espèces de chauves-souris, sa population n’augmente pas, pour des raisons encore mal comprises.

Chaque soirée se déroulera en deux temps. Un volet théorique proposera la projection d’un film documentaire, suivie d’expériences interactives consacrées aux ultrasons et à la vue, afin de mieux comprendre l’anatomie de ces animaux, leur écholocation et leur fonction écologique. Un volet pratique emmènera ensuite les participants sur le terrain. Équipés de détecteurs d’ultrasons, qui transforment les cris en sons audibles, et de torches puissantes, ils pourront écouter et repérer les différentes espèces présentes dans leur milieu naturel.

Des activités sont prévues en province de Liège, de Hainaut, du Brabant wallon ainsi qu’aux abords de la capitale. Le programme complet est disponible auprès du Cercle CNB Chauves-Souris.

Les Bruxellois sont invités le 29 août sur le site de l’ancienne abbaye du Rouge-Cloître à Auderghem de 14h à 23h pour des documentaires, des animations familiales et des visites guidées.

Avec Belga – Photo: Rollin Verlinde