À une semaine de l’éclipse solaire du 12 août, les lunettes de protection deviennent difficiles à trouver en Belgique, indique Thierry Segaert, porte-parole de l’Association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique (APOOB).

La plupart des opticiens contactés seront à court de stock d’ici la fin de la semaine. L’association conseille d’acheter sans attendre les paires encore disponibles.

Le principal fournisseur du pays, l’observatoire public Urania à Hove, a écoulé 130.000 paires cette année et en détient encore 50.000. Il a toutefois fermé sa boutique en ligne, faute de pouvoir traiter les commandes à temps, et réserve désormais ses stocks à la vente en gros et sur place. À Grimbergen, l’observatoire MIRA est passé de 13.000 paires à 5.000 en quelques jours, sans réapprovisionnement prévu.

Ces lunettes se trouvent chez les opticiens et dans les observatoires publics, plus rarement en pharmacie ou en grande surface. Un modèle conforme porte le marquage CE et la référence à la norme EN ISO 12312-2. Les lunettes de soleil, filtres photographiques et lunettes 3D n’offrent aucune protection. L’APOOB a par ailleurs recommandé à ses membres de ne pas écouler d’anciens stocks, une consigne qui vaut aussi pour les paires conservées depuis 1999.

► Voir notre reportage | Quand le soleil joue avec la lune, le temps d’une éclipse bruxelloise (10/06/2021)



Ces observatoires ouvrent leurs portes le 12 août, avec télescopes et animateurs sur place. L’Observatoire royal de Belgique accueille le public dès 17h00 sur sa station de radioastronomie de Humain, à Marche-en-Famenne, un site rarement accessible et doté d’un horizon dégagé. À Genk, le Cosmodrome organise gratuitement la Nuit de l’éclipse au Thor Park, avec un accueil dès 18h30 et un stock limité de lunettes en vente sur place. Le MUMONS et le cercle Olympus Mons s’installent dès 19h00 sur le site du Silex’s à Spiennes (Mons), sans inscription. D’autres observations sont prévues à Manhay, Grimbergen, Ypres, Bruges et sur le toit du MAS à Anvers.

L’observation à l’œil nu peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine, sans douleur immédiate.

Belga – Photo : Belga Image