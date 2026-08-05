Le Conseil central de l’économie appelle à des mesures pour mieux réguler les influenceurs

Les partenaires sociaux et organisations de consommateurs réunis au sein de la Commission consultative spéciale (CCS) “Consommation” du Conseil central de l’économie (CCE) ont émis, mercredi, des recommandations pour encadrer le marketing d’influence. Selon une étude européenne de 2024, à peine un cinquième des créateurs de contenu sur Internet mentionnent leurs publicités.

Dans cet avis, la CCS déplore l’absence de cadre spécifique et clair pour ce secteur, tant en Belgique que dans l’Union européenne. À titre d’exemple, en Flandre, il est demandé aux influenceurs faisant de la publicité d’indiquer deux mots-clés obligatoires sur leur publication, alors que d’autres régulateurs sont moins stricts et que les acteurs du secteur proposent un autre type de notification.

Les membres de la commission exigent que tout partenariat commercial soit indiqué comme tel, surtout sur les formats courts, comme les stories sur Instagram, affichées durant 24 heures seulement. Ils appellent les influenceurs, agences, marques et plateformes à se concerter avec les régulateurs belges pour créer un label unique et uniforme.

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La CCS pointe également l’absence de statut juridique clair pour les “kidfluencers“, ces influenceurs mineurs qui réalisent aussi des contenus sponsorisés sans avoir accès à un statut d’entreprise.

Par ailleurs, il est suggéré d’introduire un contrat type européen avec des clauses standards entre les annonceurs et les influenceurs ou leurs agences. Cette pratique est en vigueur depuis le début de l’année en France pour les collaborations dépassant 1.000 euros. Cela permettrait de “clarifier les responsabilités respectives des annonceurs, des agences et des influenceurs“.

En outre, la CCS appelle à la mise en place d’un label européen pour toute utilisation de l’intelligence artificielle dans une publication sponsorisée. L’instance demande à être impliquée dans les négociations sur le Digital Fairness Act (DFA) européen et dans les discussions avec le gouvernement fédéral sur le sujet.

Belga