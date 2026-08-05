Chaleur : l’avertissement de chaleur prendra fin jeudi, prévoit l’Institut royal météorologique

Après une nouvelle vague de chaleur, les températures repasseront sous la barre des 25°C jeudi, mettant alors fin à l’avertissement de chaleur en cours, a estimé mercredi l’Institut royal météorologique (IRM). Cet avertissement est encore en vigueur ce mercredi sur tout le territoire belge, à l’exception de la Côte.

L’institut royal météorologique annonce qu’il fera à nouveau assez chaud ce mercredi, avec des maxima dépassant les 25°C dans de nombreuses régions. Les températures maximales atteindront environ 24°C à la Côte et en Ardenne, et 27°C dans le centre du pays.

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La Belgique s’est officiellement enfoncée mardi dans sa deuxième vague de chaleur nationale de l’année. L’IRM utilise le terme de “vague de chaleur” à l’échelle nationale lorsque les températures maximales à Uccle atteignent 25°C pendant au moins cinq jours consécutifs, dont au moins trois jours au-delà des 30°C. Ces températures élevées ont entraîné une dégradation de la qualité de l’air. Une concentration d’ozone supérieure au seuil d’information européen a ainsi été relevée lundi dans cinq stations de mesure en Flandre et à Bruxelles. Une nouvelle phase d’avertissement – la troisième de l’été – du plan “forte chaleur et pics d’ozone” a été activée le 25 juillet dernier.

Le Plat pays a été frappé par une première vague de chaleur du 17 au 28 juin inclus, le thermomètre frôlant les 40°C au plus fort de celle-ci. Plus de 2.000 décès supplémentaires ont été enregistrés à cette période, d’après les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano. L’office de statistique national Statbel a précisé qu’il s’agissait de chiffres provisoires.

Belga