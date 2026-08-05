Les trams circulent à nouveau sur les lignes bruxelloises touchées par une chute d’arbre

À Bruxelles, le trafic des trams a repris mardi soir sur les deux lignes perturbées en fin d’après-midi par la chute d’un arbre à hauteur de l’arrêt Saint-Lambert, indique la Stib.

La ligne 7 a été suspendue durant près de deux heures entre les arrêts Heysel et De Wand, tout comme la ligne 62, entre les arrêts Heysel et Saint-Lambert. Une troisième ligne de tram, la ligne 19, avait également été brièvement interrompue, durant quelques minutes cette fois, entre De Wand et Cimetière de Jette.

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Belga