Le trafic des trams 7 et 62 perturbé après la chute d’un arbre

Un incident perturbe la circulation des trams dans le nord de la capitale ce mardi.

À Bruxelles, le trafic des trams est interrompu sur deux lignes après la chute d’un arbre à hauteur de l’arrêt Saint-Lambert, indique la Stib.

La ligne 7 est suspendue entre les arrêts Heysel et De Wand, tandis que la ligne 62 ne circule plus entre les arrêts Heysel et Saint-Lambert.

Une troisième ligne de tram, la ligne 19, a également été brièvement interrompue entre De Wand et Cimetière de Jette, mais la circulation y a depuis déjà repris.

Belga – Photo : Belga Image