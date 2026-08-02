Interruption du métro 5 entre Erasme et Gare de l’Ouest

Afin d’améliorer la qualité du service et d’augmenter la fréquence des métros sur la ligne 5, la STIB poursuit des travaux de modernisation de la signalisation. Dans le cadre de ce projet, des tests techniques nécessitent une interruption temporaire de la circulation des métros entre Erasme et Gare de l’Ouest jusqu’à 12h30 lors de plusieurs dimanches, à savoir les 30 août, 6 septembre, 4 octobre et 18 octobre 2026. Durant ces interruptions, la circulation de la ligne 5 sera adaptée afin de permettre la réalisation des essais dans les meilleures conditions.

Pour assurer la continuité du service, un M-bus remplacera le métro sur le tronçon concerné. Il desservira l’ensemble des arrêts habituellement desservis par la ligne 5 entre Gare de l’Ouest et Erasme, avant de poursuivre son trajet jusqu’à Clémence Everard. Les voyageurs souhaitant effectuer une correspondance avec les lignes de métro 2 et 6 pourront emprunter ce M-bus en direction d’Erasme au départ de Gare de l’Ouest.

La STIB recommande aux voyageurs de prévoir un temps de trajet supplémentaire lors de ces dimanches matin. Ces interventions sont indispensables selon la société bruxelloise de transports qui souhaite moderniser l’infrastructure de la ligne 5 et permettront, à terme, d’améliorer la régularité du service ainsi que d’offrir une fréquence de passage plus élevée.

La Rédaction