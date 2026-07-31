Licences de cyclopartage annulées: Dott mobilise ses utilisateurs pour sauver les trottinettes à Bruxelles

L’opérateur de trottinettes électriques Dott a appelé vendredi ses utilisateurs à soutenir une pétition citoyenne réclamant le maintien des trottinettes partagées à Bruxelles, alors que leur disparition est programmée à partir du 1er janvier 2027 et que les flottes actuelles devront, entre-temps, être retirées de l’espace public d’ici le 1er septembre à la suite d’un arrêt du Conseil d’État.

Dans un courriel adressé à ses clients et intitulé “Mobilisez-vous pour sauver les trottinettes à Bruxelles”, l’entreprise invite les résidents bruxellois à signer une pétition hébergée sur la plateforme régionale democratie.brussels. Dott souligne que les trottinettes constituent un moyen de déplacement “efficace et écologique” et rappelle que le Parlement bruxellois devra examiner la pétition si celle-ci atteint le seuil de 1.000 signatures.

Mise en ligne le 18 juin, quelques jours après l’annonce du gouvernement bruxellois d’interdire les trottinettes électriques en libre-service à partir de 2027, la pétition avait recueilli vendredi un peu plus de 600 signatures.

Son auteur estime que le système actuel est encadré, avec des véhicules géolocalisés, assurés et limités en vitesse, et rappellent que plus de 700.000 personnes y ont eu recours en 2024. Il soutient également que l’interdiction favoriserait le recours à des trottinettes privées, jugées moins régulées.

L’appel de Dott intervient dans un contexte d’incertitude pour le secteur. Mercredi, le Conseil d’État a annulé les licences actuelles de cyclopartage, contraignant Bruxelles Mobilité à demander le retrait des trottinettes et vélos en flotte libre pour le 1er septembre.

Vendredi, l’organisation Way To Go a, elle aussi, plaidé pour une solution transitoire garantissant la continuité des services, tout en rappelant que la décision régionale d’interdire les trottinettes partagées à partir de janvier 2027 restait, à ce stade, inchangée.

Belga