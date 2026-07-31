Deuxième session : bibliothèques ou cafés, les étudiants bruxellois cherchent le cadre idéal pour réviser

À deux semaines du début des examens de seconde session, les étudiants reprennent le chemin des bibliothèques et des cafés pour préparer leurs épreuves.

À l’ULB, les salles de lecture retrouvent leur affluence, offrant un environnement propice à la concentration et un accès direct aux ressources nécessaires.

Pour beaucoup, quitter leur domicile permet de mieux structurer leurs journées, de limiter les distractions et de maintenir une routine de travail. L’ambiance studieuse des bibliothèques constitue également une source de motivation.

D’autres choisissent de s’installer dans des cafés, notamment pour les dernières relectures de leur mémoire ou afin de rompre avec l’isolement. Si certains établissements limitent habituellement l’utilisation des ordinateurs aux heures de forte affluence, ces règles sont souvent assouplies durant l’été, période plus calme.

Les premiers examens de seconde session débuteront à la mi-août.

■ Reportage de Claire Vermeulen