Bruxelles durcit les sanctions contre les incivilités dès le 1er août

Dépôts clandestins, tags, jets de mégots ou crachats : à partir du 1er août, plusieurs amendes augmentent à la Ville de Bruxelles. La majorité des sanctions sont revues à la hausse afin de lutter contre les incivilités qui coûtent cher à la commune.

Pour retrouver les auteurs de dépôts sauvages, les agents verbalisateurs mènent des enquêtes à partir d’indices retrouvés sur place, comme des documents permettant d’identifier une personne, mais aussi grâce aux témoignages de riverains.

En parallèle, des médiateurs de la propreté vont à la rencontre des habitants pour les informer des règles et des solutions existantes pour se débarrasser légalement de leurs déchets.

Cette lutte représente un enjeu financier important pour la Ville de Bruxelles. En 2025, le traitement des dépôts clandestins a représenté un coût de 2 millions d’euros, avec près de 2.000 tonnes de déchets récoltées.

Désormais, un dépôt clandestin pourra être sanctionné jusqu’à 2.000 euros par mètre cube. Les amendes concernent également d’autres incivilités, comme les graffitis ou les jets de mégots.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Charles Carpreau