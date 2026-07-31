Molenbeek interdit les rassemblements dans le quartier Heyvaert après des fusillades

La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean a instauré une interdiction des rassemblements à partir de vendredi 23h00 afin d’améliorer la sécurité dans le quartier Heyvaert.

Cette mesure fait suite à plusieurs incidents, a annoncé la commune vendredi sur les réseaux sociaux. L’interdiction s’applique de 23h00 à 6h00 du matin dans le quartier Heyvaert, comprenant la rue de Gosselies, la rue de Liverpool, la rue du Bois, la rue de l’Industrie et la rue Heyvaert.

L’avenue Roover fait également partie des rues où les rassemblements sont interdits. L’interdiction des rassemblements vise à répondre au sentiment d’insécurité accru lié au trafic de drogue.

Belga