Le Hide & Seek Festival ouvre en musique des lieux secrets de Bruxelles du 17 au 22 août

Le Hide & Seek Festival investira, du 17 au 22 août, plusieurs lieux habituellement fermés au public à Bruxelles, avec 17 concerts réunissant près de 35 artistes belges et internationaux, a annoncé l’organisateur Muziekpublique vendredi dans un communiqué.

L’événement propose des concerts à 12h30, 18h30 et 20h30 selon les dates, dans des espaces rarement accessibles ou peu habitués à accueillir de la musique. Parmi eux figure le dépôt Marconi de la Stib, à Forest, un site de 27.000 m² comptant 22 voies habituellement réservées aux véhicules du réseau.

Le festival ouvrira aussi les portes de l’ancienne salle de bal du Conseil d’État, dessinée au XIXe siècle par l’architecte Alphonse Balat, ainsi que la salle des Caryatides du Cercle Royal Gaulois, dans le Parc Royal, un lieu généralement réservé aux membres de ce cercle privé. Les studios de l’école de danse contemporaine P.A.R.T.S./Rosas, fondée par Anne Teresa De Keersmaeker, accueilleront également un concert.

Selon l’organisation, ce principe – marier une proposition musicale à un lieu insolite ou chargé d’histoire – constitue l’ADN du festival depuis sa création. La programmation 2026 réunira notamment la chanteuse afro-brésilienne Bia Ferreira, l’artiste haïtienne Renette Désir, le joueur de duduk arménien Vardan Hovanissian et son quintet, ainsi que le groupe Tonada, spécialisé dans le bullerengue afro-colombien.

Les prix des tickets oscillent entre 14 euros et 22 euros, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. La programmation complète peut être consultée sur le site de Muziekpublique.

Belga