La police lance un avis de recherche après une violente agression à Anderlecht

La police fédérale a diffusé vendredi un appel à témoins, relatif à une violente agression qui remonte au 16 juillet vers 06h45 à Anderlecht.

Elle recherche encore quatre des cinq agresseurs. Le cinquième a lui été identifié et inculpé. Les témoins de la scène sont appelés à se manifester auprès des enquêteurs, qui garantissent la discrétion, précise l’avis.

Sur les images vidéo, on voit un groupe de cinq personnes s’en prendre violemment à un individu, poussé à terre en pleine rue puis roué de coups. Les agresseurs, d’abord au nombre de trois, sont rapidement rejoints par deux autres individus, dont un qui arrive sur les lieux à trottinette électrique.

L’intégralité de la scène est filmée. Au moins une autre personne, qui n’intervient pas, est visible sur les images.

La police donne des agresseurs la description suivante: “Le 1er individu a la peau foncée et une barbe. Il est de corpulence mince. Il portait un pantalon noir, un T-shirt gris foncé et une casquette blanche. Le 2ème individu a le teint mat et se déplace de manière courbée. Il est de corpulence mince et a de longs cheveux foncés et bouclés. Il portait des vêtements foncés et des baskets blanches. Le 3ème individu a la peau foncée et est de corpulence mince. Il portait des vêtements foncés et une cagoule noire. Le 4ème individu se déplaçait en trottinette. Il a le teint mat, est de corpulence normale, a les cheveux foncés portés attachés et une barbe. Il portait un short à motifs noirs et blancs et un T-shirt clair.”

Les témoins, ou toute personne qui reconnait l’un des individus impliqués, sont invités à prendre contact avec la police via l’adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu ou par téléphone au numéro gratuit 0800.30.300.

Belga