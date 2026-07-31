Europa League : Anderlecht bat Hammarby 3-1

Malgré un but concédé dès la 2e minute (Abraham), le Sporting anderlechtois a redressé la situation dès la reprise, via Sikan (48e), avant d’émerger grâce aux remplaçants Cvetkovic (81e) et Degreef (89e) qui concrétisaient une seconde période totalement dominée.

Les joueurs de Vitor Bruno rencontreront, au 3e tour, les Grecs du PAOK qui ont éliminé les Ukrainiens du Dynamo Kiev (3-2 et 2-0). Le match aller se disputera à Salonique le jeudi 6 août et le retour au Lotto Park le 13 août.

Entre-temps, le lundi 3 août aura lieu le tirage au sort des barrages qui se joueront les 20 et 27 août.

Belga