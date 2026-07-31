Un homme condamné à 14 mois de prison avec sursis pour une agression au cutter à Bruxelles

Un homme de 27 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de quatorze mois de prison, avec sursis, pour avoir poignardé un homme à l’aide d’un cutter.

La défense avait invoqué la légitime défense et demandé l’acquittement, mais le tribunal n’a pas suivi cet argument. Les faits ont été perpétrés le 1er février 2026, rue Blaes, dans le quartier bruxellois des Marolles. Une altercation avait alors opposé plusieurs individus, mobilisant les forces de police.

“À leur arrivée sur les lieux, les agents ont observé un homme poignardant à trois reprises son adversaire dans le dos. La scène a été filmée par les caméras de surveillance d’un salon de coiffure et constatée par un témoin”, a indiqué le ministère public.

L’auteur a été immédiatement interpellé, en possession d’un cutter. La victime s’est trouvée en incapacité de travail durant trois jours. Le parquet a requis une peine d’emprisonnement de dix-sept mois à l’encontre du suspect de 27 ans tandis que son avocat réclamait l’acquittement.

“La victime avait d’abord insulté mon client et sa mère, après quoi une bagarre a éclaté. Une chaise a d’abord été lancée et mon client a sorti le couteau pour se défendre. Si la victime a subi un arrêt de travail de trois jours, mon client l’a été pendant dix jours. S’il ne s’agit pas de légitime défense, il s’agit à tout le moins de provocation”, a plaidé le conseil du jeune homme.

Le tribunal a rejeté les arguments de la défense et condamné l’agresseur à une peine de quatorze mois de prison, avec sursis.

Belga