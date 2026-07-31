Obsèques de Driss Atounane : plusieurs centaines de personnes lui rendent hommage à Evere

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi à la mosquée Ettaouba d’Evere pour rendre un dernier hommage à Driss Atounane, décédé après l’agression dont il a été victime le 23 juillet à bord d’un tram à Schaerbeek. Les fidèles sont arrivés de manière continue avant le début de la prière funéraire, peu avant 14h00.

Bien avant le début de la prière funéraire à la mosquée Ettaouba, on assiste à un flux ininterrompu de personnes venues se recueillir. Les proches, mais aussi de nombreux habitants, sont arrivés les uns après les autres, seuls ou en petits groupes, jusqu’au début de la cérémonie. L’inhumation est ensuite prévue au cimetière d’Evere.

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La zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) a indiqué que la famille du défunt avait demandé que la presse soit tenue à l’écart de la cérémonie. Elle a également souhaité que les proches de la victime ne soient pas importunés en cette journée de deuil.

Le parquet de Bruxelles a confirmé mardi le décès de cet habitant d’Evere âgé de 54 ans, hospitalisé dans un état critique après avoir tenté de défendre une passagère lors d’une altercation et des insultes racistes survenues le 23 juillet dans un tram circulant à hauteur de la chaussée de Helmet, à Schaerbeek.

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Le suspect, interpellé quelques minutes après les faits, a été inculpé, dans un premier temps, de coups et blessures volontaires envers une personne vulnérable ayant causé une incapacité de travail et de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail. Il a été placé sous mandat d’arrêt. L’instruction se poursuit.

Belga