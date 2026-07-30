Décès de Driss Atounane : Mourad Maimouni demande une médaille du mérite et de la bravoure à titre posthume pour le héros

Le conseiller communal de la Team Fouad Ahidar (TFA), Mourad Maimouni, appelle les autorités fédérales à rendre un hommage officiel à Driss Atounane.

Dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), il demande que la médaille du mérite et de la bravoure lui soit décernée à titre posthume. Cette initiative fait suite au décès de Driss Atounane, gravement blessé après être intervenu pour mettre fin à une agression raciste dans un tram. Pour l’élu bruxellois, cette distinction permettrait de saluer officiellement « ce héros qui a perdu la vie en défendant une personne ».

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Mourad Maimouni signale aussi, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, que la famille du défunt n’est pas à l’origine de la cagnotte qui a circulé en ligne ces derniers jours. Les funérailles de Driss Atounane auront lieu ce vendredi, à la mosquée Attaouba, à Evere avant une inhumation dans le cimetière multiconfessionnel.