Météo : La chaleur s’installe sur la Belgique, jusqu’à 32°C au programme

Le thermomètre affichera à nouveau plus de 30°C, jeudi, sur une large partie du territoire, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin prévisionnel quotidien. L’ensemble du pays, à l’exception de la Côte, reste ainsi en alerte jaune à la chaleur jusqu’au 3 août inclus.

La journée de jeudi débutera sous le soleil et les nuages d’altitude, avant que des nuages cumuliformes se développent à l’intérieur des terres. Des averses à caractère orageux pourraient même éclater sur la moitié sud-est du pays, accompagnées de rafales jusqu’à 60 km/h voire localement plus.

Les maxima iront de 23°C en bord de mer à 32°C dans l’est, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, puis d’ouest à nord-ouest sur une bonne partie de la Flandre. La nuit sera calme et sèche avec des minima plus fraîches, allant de 15 à 19°C. Le vent sera faible et variable, sauf au littoral, où il soufflera modérément de sud-ouest.

La chaleur perdurera vendredi, mais le mercure baissera légèrement, avec 22 à 29°C au programme. Des averses seront par ailleurs possibles sur l’extrême ouest et l’est du pays.

Belga