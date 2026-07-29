34,2°C enregistrés à Uccle : un nouveau record journalier battu ce mercredi

La station IRM située Uccle a enregistré 34,2°C ce mercredi, battant ainsi le précédent record journalier de chaleur, établi en 1911, de 33,5°C. C’est ce qu’a annoncé le météorologue David Dehenauw mercredi après-midi sur X. Il faudra toutefois attendre mercredi soir pour connaître la température maximale définitive.

Le 26 juin, avec 35,3 degrés à Uccle, reste pour l’instant la journée la plus chaude de l’année.

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