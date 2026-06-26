Le record journalier de température déjà battu à Uccle, jusqu’à 40 degrés en vue

Une partie de la Belgique rougit face aux fortes chaleurs, avec un mercure pouvant dépasser les 40 degrés, principalement dans l’est du territoire, annonce vendredi l’Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions de la mi-journée.

“Il fera excessivement chaud“, souligne l’institution, pointant des maxima s’étalant de 35 à 40 degrés, alors que les provinces de Liège et de Limbourg sont toute la journée en code rouge. Le reste du pays (sauf la Côte) sont en alerte orange.

Quelques orages, surtout en Haute Belgique, pourraient rafraîchir l’atmosphère, mais cela restera très local. Pour des températures plus fraîches, la Côte sera le meilleur endroit de la journée avec 30 degrés.

David Dehenauw, responsable des prévisions à l’IRM, a indiqué sur les réseaux sociaux que le record journalier à Uccle a déjà été battu à midi. Le thermomètre de la station a affiché 33,7 degrés, contre 33,5 degrés atteints au pic de la journée en 1976.

Les minima resteront élevés dans la nuit de vendredi à samedi, entre 19 et 23 degrés, avec une possibilité d’orages isolés, surtout sur la moitié est du pays. Certaines cellules pourront être intenses, mais le risque reste limité, précise l’IRM.

La chaleur persistera, samedi, avec 31 à 39 degrés à l’intérieur du pays, et autour de 26 ou 27 degrés à la Côte. Quelques averses orageuses pourront encore toucher l’ouest du territoire en matinée, puis l’ensemble du pays en fin d’après-midi et en soirée, avec un risque de grêle.

La nuit de samedi à dimanche restera chaude, avec des températures de 19 à 24 degrés, avant un rafraîchissement dans la journée de dimanche, entre 24 et 30 degrés, sous de possibles averses orageuses. Le mercure diminuera encore, lundi, pour atteindre 22 à 28 degrés.

Belga