La Belgique passe en alerte chaleur avec des maxima jusqu’à 35°C

Les maxima vont à nouveau titiller les sommets mercredi, avec des températures pouvant atteindre 34 voire 35°C par endroits, selon les prévisions quotidiennes de l’Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune à la chaleur est prévue mercredi sur l’ensemble du territoire et couvrira encore une majeure partie du pays jusqu’à dimanche inclus.

Soleil et chaleur: le cocktail de cette journée de mercredi sera simple, avec un thermomètre qui affichera 30 à 32°C en Ardenne et à la Côte, 32 à 34°C ailleurs, voire 35°C le long de la frontière française et en Campine. Le vent soufflera faiblement puis parfois modérément de secteur sud à sud-ouest.

Le ciel ne proposera que quelques nuages durant la nuit de mercredi à jeudi, alors que les minima s’échelonneront de 15 à 21°C sous un vent généralement faible de sud à sud-ouest.

Le soleil dominera encore la Belgique, jeudi, avec des nuages cumuliformes qui se développeront en cours de journée à l’intérieur des terres. Des averses à caractère orageux pourront même les accompagner en provinces de Liège et de Luxembourg. Les maxima baisseront de 23°C en bord de mer à 32°C en Campine.

Si le thermomètre affichera moins de 30°C vendredi et samedi, une alerte jaune à la chaleur demeurera active partout, sauf à la Côte, jusqu’à dimanche.

Belga