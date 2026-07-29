La Défense belge vient en aide à la France dans la lutte contre les feux de forêt

La Défense belge va mettre des moyens militaires et humains à disposition de la France pour lui venir en aide dans la lutte contre les incendies qui ravagent actuellement la Gironde, dans le sud-ouest du pays, a annoncé mercredi le ministre belge de la Défense, Theo Francken, sur le tarmac de l’aéroport militaire de Melsbroek. L’opération est prévue pour une durée de deux semaines, mais pourrait être prolongée en cas de besoin.

Deux camions-pompiers Panther belges vont notamment être envoyés par les airs vers la ville de Bordeaux. Il s’agira de leur première mission. “Ces camions, initialement utilisés pour combattre les incendies dans les aéroports, sont très puissants, et conviennent donc pour les feux de forêt“, a indiqué à Belga le vice-chef de la Défense, le lieutenant-général Frédéric Goetynck.

■Reportage d’Anaïs Corbin et Hugo Moriamé

Un A400M a décollé à 13h15 mercredi pour transporter le premier véhicule. Le second Panther sera envoyé en France via un autre vol. Les deux camions seront ainsi opérationnels dès jeudi.

Neuf citernes de 10.000 litres montées sur des véhicules tout-terrain seront également mises à la disposition de la France, pour contribuer à la lutte contre les flammes dans des zones difficiles d’accès. Ces dernières pourront être utilisées sur le terrain à partir de vendredi.

Outre ces véhicules, 29 militaires belges vont être envoyés sur place. Ces derniers sont issus de la 15e Wing de transport aérien, ainsi que des 4e, 18e et 29e bataillons logistiques. Chaque Panther compte quatre pompiers militaires, et deux personnes sont nécessaires pour chaque citerne. Deux militaires seront également envoyés pour des missions de coordination, de même qu’un officier de liaison.

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L’opération intervient après que la France a activé mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Des contacts ont également eu lieu entre les ministères de la Défense belge et français, a indiqué Theo Francken.”Il est question de bonnes relations de voisinage. Lorsque c’est nous qui avons besoin d’aide, la France répond toujours présent“, a souligné le ministre. “De nombreux Belges se trouvent également dans la région“, a-t-il ajouté.

Ce dernier a en outre précisé que l’envoi de ce matériel n’altérerait pas la capacité de la Belgique de combattre de potentiels incendies sur son propre territoire. Une opération en Espagne, qui fait également face à d’importants incendies pour le moment, n’est par ailleurs pas à l’ordre du jour.

“Il est question d’un aspect symbolique, mais aussi d’une aide opérationnelle précieuse. Le personnel [français, ndlr] est sursollicité depuis des semaines face à une situation inédite. L’aide belge va être très utile sur le terrain et permettra de les soulager”, a de son côté indiqué l’ambassadeur français en Belgique, Xavier Lapeyre de Cabanes. Dans une courte publication sur le réseau social X, le président français Emmanuel Macron a aussi remercié la Belgique pour son aide.

Le SPF Intérieur examine de son côté comment apporter son support du côté civil. Le ministre belge de l’Intérieur Bernard Quintin est ainsi en contact avec son homologue français Laurent Nuñez. “Nous restons disponibles pour toute demande d’aide spécifique supplémentaire, tant dans le cadre bilatéral que par le biais du mécanisme de protection civile européen. Les moyens disponibles de la Protection civile belge ont été recensés. Parallèlement, nous veillons à conserver une capacité opérationnelle suffisante pour lutter contre d’éventuels feux de forêt et de végétation sur notre propre territoire“, a déclaré un porte-parole du ministre.

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Belga