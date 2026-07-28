Quels moyens aériens et terrestres pour lutter contre les feux de forêt à Bruxelles ?

Alors que les incendies se multiplient en Europe, la Belgique dispose de plusieurs moyens pour intervenir rapidement en cas de feu de forêt, tant dans les airs qu’au sol.

Alors que plusieurs pays européens, dont la France et l’Espagne, sont confrontés à d’importants incendies de forêt, la Belgique dispose elle aussi de moyens pour intervenir en cas de feu de grande ampleur. Si aucun Canadair n’est stationné dans le pays, des hélicoptères et des avions peuvent être mobilisés.

■ Reportage de Simon Breem et Charles Carpreau

La police fédérale dispose notamment d’un hélicoptère équipé d’un seau de 1.000 litres d’eau, ainsi que d’un camion permettant son ravitaillement. Ce dispositif a encore été utilisé il y a trois jours à Furfooz et à Gedinne. Face aux incendies actuellement en cours, les équipes restent prêtes à intervenir si la situation venait à s’aggraver. “On est prêts dans la mesure de nos moyens à y aller. Et si effectivement, cela n’est pas suffisant, ils feront appel à d’autres moyens supplémentaires beaucoup plus importants, notamment à l’étranger chez les Hollandais pour dropper des quantités d’eau supérieures”, explique Didier Geraerts, pilote d’hélicoptère à la police fédérale.

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Depuis un an, la Belgique dispose également d’avions capables de larguer de l’eau. Basés à Genk, ceux-ci peuvent décoller dans les douze minutes suivant une alerte.

Des véhicules spécialisés pour intervenir dans les zones difficiles d’accès

Au sol, les pompiers sont en première ligne pour lutter contre les incendies. À Bruxelles, aucun véhicule spécialisé dans les feux de forêt n’est toutefois disponible. Pour en trouver, il faut se rendre à Overijse, de l’autre côté de la forêt de Soignes. “Nous pouvons rouler de façon stable sur des terrains difficiles d’accès. Il est vraiment possible de s’enfoncer dans la forêt. La deuxième grande différence avec les autres véhicules, c’est qu’on peut également éteindre les feux tout en roulant”, explique le capitaine Wieland Verboomen, responsable de la caserne.

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Les pompiers suivent actuellement de nouvelles formations afin de mieux se préparer aux interventions sur des feux de forêt. “Certains officiers ont déjà suivi des formations en France. Dans notre zone, les formations ont commencé pour l’ensemble du personnel cette année pour pouvoir travailler de façon plus efficace mais on n’y est pas encore en ce qui concerne les cartes, la communication et les procédures par exemple, il y a encore du travail en Belgique”, conclut le capitaine.

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