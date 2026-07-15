Une association bruxelloise à la rescousse des animaux de la forêt de Fontainebleau

L’association bruxelloise Animal Disaster Team (ADT) est présente depuis mardi matin aux abords de la forêt française de Fontainebleau, au sud de Paris, pour aider les animaux victimes de l’incendie qui a frappé le site naturel ces derniers jours. L’équipe aide les autorités locales à l’évacuation, la prise en charge et les soins médicaux des animaux touchés.

■ Antoine Debelle, bénévole pour l’association, a été joint par Arnaud Bruckner

Les secouristes ont évacué un grand nombre de chiens et de chevaux menacés par les flammes. L’Animal Disaster Team reste désormais en alerte pour apporter une aide d’urgence aux animaux sauvages, alors que le préfet de Seine-et-Marne a annoncé mardi soir que les deux incendies qui ont ravagé plus de 2.000 hectares de forêt sont désormais maîtrisés. Dès que les pompiers auront sécurisé la zone, les équipes belges se rendront dans la forêt pour rechercher des animaux sauvages blessés.

L’organisme souligne que la multiplication des feux de forêt constitue un risque accru pour les animaux de compagnie et pour la faune sauvage. “De nombreux animaux ne parviennent pas à échapper aux flammes. D’autres sont blessés, désorientés ou souffrent d’une grave intoxication par la fumée, ce qui rend toute aide vétérinaire immédiate vitale“, a pointé l’ADT.

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