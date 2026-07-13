Fortes chaleurs: la forêt de Soignes pourrait-elle connaître un grave incendie?

La chaleur est toujours présente à Bruxelles : il a fait jusqu’à 28,4 degrés, mesurés à 17h à Uccle. Face à ces températures, le risque de feux de forêt n’est pas à exclure. Ils font des ravages, notamment en Espagne ou, en ce moment, près de Paris, en forêt de Fontainebleau. Que faire pour nous en protéger ?

Risque-t-on de subir les graves conséquences d’un feu de forêt, comme ceux en Andalousie ou, en ce moment, à Fontainebleau ? Il existe, en tout cas, une zone de la forêt de Soignes qui est particulièrement propice aux incendies. Les aiguilles de pins qui y tombent et les fougères représentent un dangereux combustible. Il y a cinq ans, un départ de feu s’était déclaré ici. Heureusement, la proximité du cimetière de Bruxelles a permis un accès rapide des pompiers. Ce n’est pas toujours le cas pour autant.

Pour éviter que cela arrive, les gardes forestiers et les pompiers travaillent de concert. “En 2022, nous avons demandé d’avoir toutes les cartes de la forêt de Soignes, qui nous ont été fournies par Bruxelles Environnement“, explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “Nous avons informatisé ces cartes et elles sont disponibles dans les véhicules d’intervention”, explique-t-il encore.

En principe, les tuyaux des camions de pompiers sont suffisamment longs pour atteindre le moindre départ de feu. Cela ne rend pas l’incendie qui sévit à Fontainebleau moins préoccupant : “Ce sont des forêts qui sont quand même assez similaires. Donc oui, c’est inquiétant, et c’est pour ça que nous sommes occupés à mettre des choses en place pour éviter d’avoir des problèmes à l’avenir“, assure Sacha Van Cauter, garde forestier.

Le plus important est de suivre les conseils d’usage très importants : éviter de fumer en forêt et bien entendu de faire des barbecues.

■ Reportage de David Courier, Marjorie Fellinger et Corine De Beul