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Incendie dans le parc de Forest, un bâtiment communal détruit

Un incendie s’est déclaré en début d’après-midi dans le cabanon, squatté, du parc de Forest.

L’incendie qui s’était déclaré mercredi après-midi dans le parc de Forest est complètement éteint, ont annoncé les pompiers de Bruxelles. Le bâtiment dans lequel le feu s’est déclaré est toutefois entièrement détruit. Aucun blessé n’est à déplorer et l’origine de l’incendie n’est pas encore connue.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 12h42 pour un incendie dans le parc. Selon leur porte-parole Walter Derieuw, il s’agissait d’un bâtiment des gardiens du parc qui faisait l’objet de travaux de rénovation. L’incendie a provoqué un important panache de fumée visible dans les environs, mais vers 13h30, le feu était complètement maîtrisé.

Le bâtiment communal d’environ 200 m2 était squatté et est complètement sinistré, a précisé le porte-parole des pompiers.

 

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