Parc Duden : la contrainte climatique s’invite dans la rénovation

Quand il fait chaud, les parcs sont des refuges. L’enjeu est de les rendre plus résilients face aux changements climatiques. Des travaux au parc Duden sont prévus en ce sens.

À partir de ce lundi 3 août, les travaux de restauration du parc Duden débuteront pour une durée d’un an. Le parc sera divisé en six zones afin que la majeure partie reste accessible au public pendant les travaux.

La première zone concernée sera l’entrée située du côté de la rue du Tournoi. Un espace de rencontre convivial, équipé de tables de pique-nique, y sera aménagé. La végétation sera enrichie de nouvelles haies, de fougères, de bulbes à fleurs, comme des jacinthes et des anémones, ainsi que de différentes espèces de plantes couvre-sol.

L’un des principaux objectifs des travaux est d’améliorer la gestion des eaux pluviales. Les chemins seront rénovés avec un revêtement perméable, tandis que des noues et des zones d’infiltration seront aménagées.

■Reportage de Claire Vermeulen et Charles Carpreau