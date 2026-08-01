Un Bruxellois transforme sa maison en sanctuaire de la frite

Depuis 15 ans, Hugues Henry a transformé sa maison en sanctuaire de la frite.

Plus de 1000 objets y sont exposés : documents, créations, bande dessinée, cinéma, humour, et même une guitare et une paire de chaussures en forme de frite. Le jardin suit la même logique, avec un nichoir unique au monde, et des vraies frites conservées sous résine depuis 40 ans.

Ce mois-ci, une exposition temporaire explore le lien inattendu entre la frite et la religion. Le frituriste y est décrit comme un maître de cérémonie, répétant inlassablement les mêmes gestes solennels, de la double cuisson jusqu’au cornet remis au client.

Le micro-musée ouvre gratuitement ses portes chaque premier week-end du mois.

■ Reportage de Sarah Uenten